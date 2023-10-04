في الهجوم الـ 51 خلال العام.. مسيرة تركية تستهدف ثكنة عسكرية لـ”قسد” في ريف الحسكة

في الهجوم الـ 51 خلال العام.. مسيرة تركية تستهدف ثكنة عسكرية لـ”قسد” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: دوت انفجارات في قرية صفيا التابعة لمدينة الحسكة، نتيجة استهداف مسيرة تركية لمعمل القرميد على طريق عام الحسكة- القامشلي، الذي تتخذه قوات سوريا الديمقراطية ثكنة عسكرية لها، بالتوازي مع ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 51 تعداد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 62 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 57 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 13 مدنيين بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية من ضمنهم امرأة.

–46 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

– 3 من قوات النظام.

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 22 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 10 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و27 قتلى عسكريين.

– 3 استهدافات على الرقة، لم تسفر عن قتلى.

– 26 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و19 من العسكريين.