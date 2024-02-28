في الهجوم الـ17 خلال العام 2024.. إسرائيل تقصف موقعين لـ”حزب الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية في ريف دمشق

في الهجوم الـ17 خلال العام 2024.. إسرائيل تقصف موقعين لـ”حزب الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية في ريف دمشق

استهدفت صواريخ إسرائيلية، مواقع تتمركز ضمنها الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني في ريف دمشق، ودوت 4 انفجارات عنيفة في منطقة السيدة زينب وبساتين ببيلا، ناجمة عن استهداف موقعين في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقعي الاستهداف، وأسفرت الضربات لوقوع جرحى كحصية أولية، وسط معلومات عن وجود قتلى ومفقودين.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 17 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 11 منها جوية و6 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 36 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 35 من العسكريين بالإضافة لإصابة 13 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 7 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 8 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 8 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 4 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 9 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 9 لدمشق وريفها، و5 لدرعا، و2 على حمص، و1 على القنيطرة

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.