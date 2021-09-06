في اليوم الأول من تنفيذ بنود الاتفاق الأخير في درعا: تسليم العشرات من قطع السلاح وتسوية أوضاع المئات في درعا البلد

محافظة درعا: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عمليات التسوية وتسليم السلاح ضمن بنود الاتفاق الأخير سيتم استئنافها يوم غد في مركز حي الأربعين بدرعا البلد.

ووفقًا للمصادر فقد تم تسوية وضع المئات من أهالي درعا البلد، بينهم أعضاء من لجنة درعا، ومسلحين ومطلوبين للنظام، إضافة إلى متخلفين ومنشقين عن جيش قوات النظام.

وتم تسليم العشرات من قطع السلاح تنوعت بين الخفيفة والثقيلة والمتوسطة.

وشهدت منطقة درعا البلد ضمن مدينة درعا، استمرارًا لعمليات تنفيذ بنود الاتفاق الأخير الذي جرى مساء أمس بين لجان التفاوض في درعا والوفد الروسي، حيث تتواصل عملية إجراء التسوية للمطلوبين وبلغ عددهم إلى الآن نحو 60 شخص، بالتزامن مع تسليم السلاح الفردي، على أن يتم ملاحقة أي شخص يمتلك سلاح بعد الانتهاء من التسوية، فيما سيتم نشر نحو 10 نقاط عسكرية لقوات النظام في درعا البلد بإشراف الشرطة العسكرية الروسية، بالإضافة لرفع العلمين الروسي والسوري “المعترف به دولياً”، وتسوية أوضاع المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، وأي شخص يرفض ما سبق سيتم تهجيره إلى الشمال السوري، على أن يتم تطبيق ذات بنود الاتفاق هذا في مخيم درعا وحي طريق السد عقب الانتهاء من درعا البلد.

وكان نشطاء المرصد السوري أفادوا ظهر اليوم، ببدء عمليات تطبيق بنود الاتفاق الجديد الذي جرى مساء أمس بين لجان التفاوض في درعا والوفد الروسي، حيث يتجمهر وفد روسي أمام مسجد بلال بدرعا البلد للإشراف على سير تطبيق البنود، تزامناً مع بدء عملية تسليم السلاح وإجراء التسويات في حي الأربعين بالمنطقة، وسط ترقب لاستكمال تطبيق بنود الاتفاق تباعاً.

المرصد السوري نشر قبل قليل، أن الهدوء الحذر يسود عموم محافظة درعا، وذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة الروسية لوقف إطلاق النار التي بدأت يوم أمس حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، وسط ترقب لتطبيق بنود الاتفاق الجديد بأي وقت، والذي ينص على فك الحصار عن درعا البلد ونشر نحو 10 حواجز ونقاط أمنية عقب دخول قوات النظام إلى المنطقة بإشراف الشرطة العسكرية الروسية، بالإضافة لتهجير الرافضين للتسوية إلى الشمال السورية وتسوية أوضاع المطلوبين للخدمة الإلزامية، فضلاً عن تسليم السلاح.

يذكر أن درعا البلد محاصر منذ أكثر من 75 يوماً وتحديداً منذ أواخر شهر حزيران الفائت من العام الجاري.

المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى أن الاتفاق الذي جرى بين لجان التفاوض في درعا والوفد الروسي سينفذ صباح غد الاثنين، وينص على فك الحصار عن درعا البلد، وتسليم السلاح، ونشر نحو 10 حواجز أمنية بعد دخول عناصر قوات النظام إلى أحياء درعا تحت إشراف الشرطة العسكرية الروسية، وتهجير الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، وتسوية أوضاع المطلوبين للخدمة الالزامية.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، يوم أمس، بأن لجنة التفاوض في درعا أخبرت الجانب الروسي بموافقتها على كامل مطالب روسيا السابقة والتي تنص على تسليم السلاح وإجراء تسوية للمطلوبين وتهجير الرافضين منهم، إضافة إلى نشر حواجز أمنية وتفتيش لقوات النظام داخل أحياء درعا البلد.

كما تنص على قبول انسحاب التعزيزات العسكرية من محيط المدينة.

مصادر المرصد السوري أكدت بأن التحضيرات تجري لتهجير المئات من الرافضين للتسوية الجديدة إلى الشمال السوري خلال الساعات القليلة القادمة.

والجدير بالذكر أن الحافلات التي تم تجهيزها خلال الساعات الفائتة لاتزال في محافظة درعا.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع تعداد الخسائر البشرية منذ بداية حصار درعا البلد وحتى اليوم إلى 69 وهم : 23 مدني بينهم 6 أطفال و4 نساء، و26 عنصرًا من قوات النظام، بالإضافة إلى 20 مقاتل من المسلحين المحليين.