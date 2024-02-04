في اليوم التاسع لحملة “الإنسانية والأمن”.. القوى الأمنية التابعة لـ”قسد” تعثر على أسلحة وذخائر في أحد مخابئ “التنظيم” بمخيم الهول

محافظة الحسكة: تستمر القوى الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في يومها التاسع لعملية “الإنسانية والأمن”، في عملياتها بحثاً عن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث عثرت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة على مخبأ لـ”التنظيم” في مخيم الهول بداخله أسلحة وذخائر.

وأشار المرصد السوري أمس، أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على شرعي ضمن “التنظيم” داخل مخيم الهول، ويعتبر الشرعي المسؤول عن نشر فكر “التنظيم” بين صفوف الأطفال وأفراد المخيم.

وتواصل القوى الأمنية وقوات سوريا الديمقراطية المرحلة الثالثة من حملة “الإنسانية والأمن” التي بدأت في 27 كانون الثاني في مخيم الهول بريف الحسكة لليوم الثامن على التوالي.