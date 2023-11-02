في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.. هل يُفلت مجرمو الحرب في سورية من العقاب”؟

في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.. هل يُفلت مجرمو الحرب في سورية من العقاب”؟

لكل صحفي حرّ خاطر بحياته ودفعها ثمنا للحرية، لن ننسى ولن نتسامح ودمائكم دين على رقبة الإنسانية.

“هل يُفلت مجرمو الحرب في سورية من العقاب”، سؤال يطرحه المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ تأسيسه، بقدر تلك المآسي والمجازر التي عايشها ووثّقها، مجازر أُرتكبت ضد الإنسان في سورية، فبين القتل الهمجي والاعتقال والتعذيب والاستهداف المباشر للسياسيين والمعارضين والناشطين والصحافيين كان يتأرجح المشهد السوري أمام مرأى العالم ومسمعه، مجازر لم يشهد العالم لها مثيلا ، فحتى الأمم المتحدة وصفت ما عاشته سورية بأشنع حرب في القرن الحالي بل أكثرها إجراما وقتلا، “دمار سوريا لا مثيل له في التاريخ المعاصر”، مايدلّ على وعي حقيقي بحجم ما أُرتكب في حق شعب أعزل إحتج بشكل سلمي مطالبا بالعيش الكريم ضمن بلد ديمقراطي يحترم حقوقه وحريته، ويُؤمن بالتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات نزيهة وشفافة.

هذا الوعي نتساءل كمنظمة حقوقية سورية إذا بالإمكان ترجمته على أرض الواقع بمحاسبة كل من لُطخت يداه بدماء الأبرياء من مختلف الأطراف دون أي استثناءات، وفي اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، نُذكّر المجتمع الدولي والهيئات الأممية أنه بسورية الجرائم مسّت الكل من المواطن العادي إلى الصحفي والمعارض وسط غياب تام للمحاسبة الدولية على اعتبار أن المحاسبة في محاكم تجار الحروب وصانعوها لا يمكن أن تكون عادلة وحقيقية وآمنة .

ويدعو المرصد السوري الهيئات المعنية إلى تفعيل القوانين الدولية لحماية الصحافيين الذين يُقتلون بشكل همجي يوميا من قبل الأطراف المحتلة لسورية والسلطة الحاكمة وحتى بعض أطراف المعارضة والتنظيمات المتطرفة، ويشدد على ضرورة تأمين الصحافيين الذين يضحون بحياتهم من أجل تأمين الخبر للعالم وفضح مختلف التصرفات الإجرامية وتجاوزات حقوق الإنسان .

ويُخاطر الصحفيون في سورية بحياتهم من أجل نقل المعلومات الموثوقة، وندعو في المرصد السوري إلى ضمان حمايتهم ، وتهيئة بيئة ملائمة لممارستهم عملهم، وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم في سورية.

ويؤكد المرصد السوري أنه من المهمّ الدفاع عن استقلالية الإعلام وعن الحق في نشر المعلومات والتعبير عن الرأي والنقد البنّاء، ويندّد باستمرار اعتقال الصحافيين في سورية والتنكيل بهم ومنعهم من حرية العمل الصحفي ضمن آلة القمع والاستبداد.

لا ننسى بأن نذكّر بأنّ سورية التي قُصفت أرضها وأهلها بغاز السارين والفسفور الأبيض والأسلحة المُحرّمة دوليا لازالت جريحة تنزف ظلما وقهرا في انتظار تنفيذ حقيقي للوعود الدولية لإنهاء المعاناة والمآسي الإنسانية لشعب نكّل به العالم لا النظام فقط الذي فهم لعبة التواطؤ الدولي فنسج على نفس منوال المماطلة والقتل والتجويع كسلاح آخر لتركيع إرادة شعب أبت برغم الألم أن تسلّم في حريتها وقضيتها.

ويلتمس المرصد السوري من الهيئات المعنية التعجيل بمحاسبة المجرمين وتقديمهم للقضاء الدولي ويهيب بدور الأمم المتحدة في الضغط من أجل إنقاذ ما تبقّى في قضية تناهشها القاصي والداني بسبب التقصير الحاصل من مختلف الأطراف..

ونذكّر بأن المشهد السوري قد يكون أسوأ ما تشاهده العين في القرن الحالي.

ويهيب المرصد السوري بـ الصحفيين السوريين الذين ضحوا بحياتهم من أجل وطن آمن وحرّ ويحيّ شجاعتهم لتأمين المعلومة وتوثيقها وفضح المنتهكين، : “فثمن الحرّية أغلى من الدمّ” .