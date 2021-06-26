في اليوم العالمي لـ #مساندةضحاياالتعذيب.. المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين

لا يزال الآلاف من المواطنين مغيبين منذ سنوات، ولا سبيل لمعرفة مصيرهم حتى الآن، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين يقبعون في سجون النظام السوري بِأحكام ألصقها رجال الأمن تحت وطأة الضغط والتعذيب، واجبارهم على الإمضاء على أوراق توافق التقارير الأمنية، وتتوافق مع قانون العقوبات العام السوري.

وفي اليوم العالمي لـ مساندة ضحايا التعذيب، يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبته للمجتمع الدولي، بالضغط على النظام السوري للإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، احترامًا لحريات الإنسان وحقوقه بالعيش والتعبير عن الرأي.

ولا يزال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يعمل على توثيق 25 ألف من ضحايا التعذيب في معتقلات النظام السوري.

المرصد السوري وثق 47489 تعداد الذين استشهدوا وقضوا في سجون النظام السوري، وهم:47086 رجلاً وشاباً و339 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، وكان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.