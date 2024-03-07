في اليوم العالمي للمرأة.. مهجرة نازحة مقيمة هكذا حال المرأة السورية

يحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، تستذكر فيه نضال العاملات ومقاومة أرباب العمل واحتكار جهدهن وقهر إرادتهن.

ومنذ ثلاثة عشر عاماً منذ بداية الحراك السلمي في سورية، كان للمرأة الدور النضالي الأول بالمشاركة بالمظاهرات والمطالبة بالحقوق والعيش والإنصاف بدورها الريادي في المجتمع.

في هذا السياق تقول الناشطة المدنية ” ر. ن” من الرقة في حديثها للمرصد السوري: ” أعمل على إقامة ورشات وبرامج حشد ومناصرة للنساء والأرامل والمطلقات خاصة العائدات من مخيم الهول، منذ خمسة أعوام، وجل ما تطالب به تلك النسوة هو الإنصاف من قبل المجتمع وتغيير النظرة السوداوية تجاه قضيتهن وأطفالهن، كونهن الحلقة الأضعف حاليا بالمجتمع من ناحية تأمين فرص العمل أو احتواءهن من قبل أهليهم ومجتمعهن الذي حاسب أوضاعهن كونهن زوجات أو أخوات أو أمهات لعناصر من التنظيم، كن مسلوبات الإرادة بهذا الأمر”.

تضيف “ر. ن” : “حاليا نعمل بالتشارك مع هيئات ولجان الحوكمة ومكاتب قانونية معنية بأحوال العائدات من الهول على برامج إعادة الدمج وتأمين دورات مهنية وتعليمية لتحسين الأوضاع الخاصة بهن وبأطفالهن “القيود المكتومة”.

يؤكد نشطاء المرصد السوري بالرقة أن مايقارب 1500 عائلة عائدة من مخيم الهول “نساء وأطفال” بكفالة شيوخ ووجهاء الرقة، مازالت تلاقي الأمرين من الناحية الاجتماعية والمعيشية.

وليس بعيداً عن العائدات من مخيم الهول، تضم مدينة الرقة 53 مخيما ومركز إيواء من محافظات” حلب، إدلب، ديرالزور، حماه، حمص، ريف الرقة الشرقي والشمالي” في أوضاع معيشية صعبة المرأة فيها الحلقة الأضعف.

وفي شهادتها للمرصد السوري تقول السيدة أم إسماعيل “57عاما” وهي نازحة من منطقة بابا عمرو وتقطن في إحدى خرائب حي الدرعية بالرقة، ” للعام الثالث على التوالي منذ عودتي من تركيا بعد أن تهجرنا نتيجة القصف على منطقة بابا عمر في حمص، كانت الرقة هي الوجهة، لكن غلاء وارتفاع أسعار المنازل حذى بي وبعدة عوائل من ريف حماه وحمص للسكن في المدارس المدمرة والابنية، التي قمنا بترميمها واتخاذها مسكنا”.

وتتابع أم إسماعيل :” نعمل وبناتي وأختاي على تنظيف المنازل والسجاد وأعمال يدوية نسوية كي نستطيع إعالة أزواجنا وأطفالنا بالواقع المعيشي الصعب، والمنظمات العاملة بالرقة منذ عامين لم تخصص برامج إغاثية أو إعانات للنازحين للرقة، ماضطرنا للعمل في أعمال تلاءم المرأة من تنظيف وماسواه كي لا نمد يدنا ونتسول”.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في اليوم العالمي للمرأة بالأخذ بعين الاعتبار واقع المرأة السورية وأوضاعها المعيشية والحياتية الشاقة بعد ثلاثة عشر عاما وما لاقته من ظروف الحرب والتهجير والنزوح.