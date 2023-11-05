في اليوم الـ 81.. متظاهرون يقطعون الطرقات ويغلقون مبنى فرع حزب البعث في السويداء

في اليوم الـ 81.. متظاهرون يقطعون الطرقات ويغلقون مبنى فرع حزب البعث في السويداء

أغلق مواطنون طرقات فرعية داخل مدينة السويداء، احتجاجا على الأوضاع الخدمية والمعيشية في البلاد.

كما أشعل آخرون الإطارات المطاطية على طريق دمشق-السويداء في بلدة عتيل، وأمام فرع حزب البعث في السويداء، مطالبين بإغلاقه بشكل كامل، والبدء بإضراب شامل في المحافظة.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار المظاهرات والاحتجاجات السلمية لليوم 81 على التوالي.

وخرج أمس السبت، عشرات من أهالي قرية سهوة البلاطة التابعة لمدينة السويداء، في تظاهرة سلمية، منادين بشعارات تطالب بالتغيير السلمي والانتقال السياسي للسلطة في البلاد.

وطالب المتظاهرون بتطبيق القرار 2254، وتحقيق انتقال سياسي، وتنحي رأس النظام بشار الأسد وإسقاط نظامه، وبناء جسم وطني لا مركزي يضم النسيج السوري بكافة أطيافه، مع استمرار المظاهرات للشهر الثالث على التوالي.

وأشار المرصد السوري في 3 تشرين الثاني، إلى توافد أبناء السويداء وأريافها، إلى مركز المدينة للمشاركة بالمظاهرة المركزية في اليوم 79 للمظاهرات المتواصلة.

ودعا ناشطون للتظاهر “لنصرة غزة”، والمطالبة بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254 والانتقال السلمي للسلطة.