في اليوم الـ23 من حصار درعا البلد.. اللجنة المركزية وعشائر حوران يرفضون مطالب رئيس فرع الأمن العسكري

محافظة درعا: رفضت العشائر في منطقة درعا البلد عبر اجتماع ممثليها مع اللجنة المركزية في حوران، مطالب رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، التي اعتبروها تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، تزامنًا مع استمرار حصار درعا البلد لليوم 23 على التوالي.

ووفقًا للمصادر فإن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا أرسل عدة مطالب إلى العشائر واللجنة المركزية في حوران، ملوحًا بعملية أمنية في حال رفض تلك المطالب التي تقضي بتسليم المطلوبين في درعا البلد أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد ومحيطها، الأولى في مبنى البريد بدرعا البلد، والثانية بالقرب من مركز جمارك درعا القديم، والثالثة على الطريق الواصل بين درعا البلد ومنطقة الشياح، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة غرز.

وكانت قوات النظام قد أطبقت الحصار على 11 ألف عائلة في أحياء درعا البلد، في أواخر حزيران الفائت، ومنعت دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية، بينما رصد المرصد السوري، في 16 تموز، دخول قافلة مساعدات إنسانية تابعة للهلال الأحمر السوري إلى أحياء درعا البلد التي مازالت تشهد حصارًا من قِبل قوات النظام والأجهزة الأمنية إلى يومنا هذا.