في تصعيد جديد ضمن محافظة درعا.. هجمات مسلحة تستهدف 6 حواجز للفرقة الرابعة وأجهزة النظام الأمنية بمناطق متفرقة خلال أقل من ساعتين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تشهد محافظة درعا تصعيداً جديداً في إطار الفوضى والفلتان الأمني المستشري في عمومها، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم الخميس 6 استهدافات شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة خلال مدة زمنية لا تزيد عن ساعتين، وجرت الاستهدافات جميعها عبر إطلاق رصاص من قبل مسلحين مجهولين على حواجز تابعة لقوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، وتوزعت الحواجز على النحو التالي: حاجز للفرقة الرابعة بريف درعا الغربي، وحاجز بين الغارية الشرقية والغارية الغربية شرقي درعا، وحاجز بين صيدا والغارية الغربية وحاجز في الكرك الشرقي بالريف ذاته، وحاجزين في جاسم شمالي درعا، فيما لم تخلف الاستهدافات هذه قتلى حتى اللحظة، وتسببت بسقوط جرحى.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن مسلحين مجهولين، اغتالوا بالرصاص رئيس بلدية بلدة ناحتة، اليوم، أمام منزله في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 875 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 586، وهم:161 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 264 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و113 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.