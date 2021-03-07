في تطور لافت ضمن مسلسل تصاعد عمليات الاغتيال في دويلة “الهول”.. عملية اغتيال جديدة تطال طفلاً من الجنسية العراقية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: ضمن مسلسل الاغتيالات اليومية الذي يشهده مخيم “الهول” أو مايعرف بـ “دويلة الهول” في ريف الحسكة الشرقي، وفي تطور لافت من تصاعد عمليات الاغتيال التي تطال في غالبها لاجئين من الجنسية العراقية خلال الفترة الأخيرة، على يد أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”، رصد المرصد السوري اليوم الأحد، عملية اغتيال جديدة ضمن المخيم، طالت طفلاً من الجنسية العراقية، وذلك بعد استهدافه بعدة رصاصات في الرأس والكتف، أثناء تواجده في القسم الأول من مخيم “الهول”

وكان المرصد السوري رصد أمس، عملية اغتيال جديدة طالت نازحة سورية، ضمن القسم الخامس من مخيم “الهول”، وذلك بعد استهدافها بعدة طلقات، يرجح أنها من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.