في ثالث حادثة فلتان أمني منذ بداية تشرين الثاني.. إصابة 3 أشخاص بجروح على خلفية اشتباك بين عائلتين بريف درعا الغربي

في ثالث حادثة فلتان أمني منذ بداية تشرين الثاني.. إصابة 3 أشخاص بجروح على خلفية اشتباك بين عائلتين بريف درعا الغربي

محافظة درعا: أصيب 3 أشخاص بجروح، نتيجة إصابتهم برصاصات طائشة، على خلفية اندلاع مشاجرة بين عائلتين تحولت إلى اشتباك استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في مدينة طفس بريف درعا الغربي، دون ورود معلومات عن أسباب الاشتباك حتى اللحظة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 442 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 349 شخصا، هم:

– 127 مدني بينهم 7 سيدات و7 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.