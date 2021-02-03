في ثامن دفعات العام الجديد.. التحالف الدولي” يستقدم نحو 45 شاحنة تحمل مواد لوجستية وعسكرية إلى قواعده شمال شرق سورية

دخلت قافلة لـ”التحالف الدولي”، إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق عصر يوم أمس الثلاثاء، وتتألف القافلة من 45 سيارة عسكرية وشاحنة، تضم معدات عسكرية ولوجستية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في ريف الحسكة.

وتعد هذه القافلة الثامنة التي تدخل الأراضي السورية، لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية خلال هذا العام.

وكان المرصد السوري أشار في 31 الشهر الفائت، إلى دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” نحو الأراضي السورية، مؤلفة من 30 سيارة عسكرية وشاحنة، تضم معدات عسكرية شملت مدافع ومدرعات ومواد لوجستية، واتجهت نحو قاعدة “التحالف الدولي” في حقل الغاز “كونيكو” في ريف دير الزور.