في ثاني أيام عيد “الأضحى”.. عراك مسلح بين عائلتين في مدينة “مارع” شمالي حلب

في ثاني أيام عيد “الأضحى”.. عراك مسلح بين عائلتين في مدينة “مارع” شمالي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عراك بالأسلحة الخفيفة اندلع بين عائلتين في مدينة “مارع” الواقعة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، ما تسبب بإصابة مواطن، دون ورود معلومات عن سبب الاقتتال.

وكان المرصد السوري قد نشر في 21 يوليو/تموز المنصرم، عراك مسلح اندلع بين عائلتين في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات العنيفة عن مقتل شخصين ووقوع عدد من الجرحى في صفوف العوائل المنتاحرة فيما بينها.