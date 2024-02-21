في ثاني استهداف خلال ساعات قليلة.. قصف إسرائيلي يطال مواقع للميليشيات الإيرانية جنوب غربي العاصمة دمشق

ضربت انفجارات جديدة العاصمة دمشق ومحيطها بعد ظهر اليوم الأربعاء، ناجمة عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية، حيث قصفت إسرائيل مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية جنوب غربي دمشق، دون معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية والمادية، فيما حاولات الدفاعات الجوية التصدي للاستهداف.

على صعيد متصل سقطت قذائف صاروخية أطلقتها القوات الإسرائيلية على مناطق بمحيط بيت جن بريف دمشق الغربي قرب الحدود مع الجولان المحتل.

وكان المرصد السوري أشار ظهر اليوم إلى استشهاد مدني سوري جراء شظايا الاستهداف الإسرائيلي على شقة سكنية بمنطقة كفرسوسة في العاصمة دمشق، حيث كان يتواجد أسفل المبنى لحظة الاستهداف، وبذلك، يرتفع تعداد الذين قضوا إلى 3، هم: مدني، و2 من جنسية غير سورية لم تعرف هويتهم بعد قتلوا ضمن الشقة المستهدفة والتي تقع قرب المدرسة الإيرانية، الجدير بالذكر أن قيادات من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني يترددون إلى المنطقة.

كما كان الاستهداف تسبب بسقوط جرحى بالإضافة لأضرار مادية أيضاً بالشقة المستهدفة والمبنى الواقعة ضمنه، وتعد عملية الاغتيال هذه مشابهة لعملية اغتيال نائب رئيس حركة حماس وقائد الحركة في الضفة الغربية صالح العاروري، بعد استهدف طائرة مسيرة لمكاتب الحركة في الضاحية الجنوبية في بيروت.