في ثاني عملية اغتيال بـ”دويلة الهول” خلال الشهر الجاري.. مقتل مواطن سوري برصاص خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة الحسكة: قُتل مواطن من أبناء محافظة دير الزور، ظهر اليوم، برصاصات مسدس مزود بكاتم صوت أطلقها مسلح مجهول، يرجح بأنه من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تزامنًا مع خروجه من صلاة الجمعة في القسم الرابع من “دويلة الهول”.

والجدير بالذكر أن هذه الجريمة هي التاسعة منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية الاغتيال الجديدة هي الثانية خلال الشهر الحالي حزيران، حيث رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 حزيران، عملية اغتيال في “مخيم الهول” بريف الحسكة، راح ضحيتها لاجئ قاصر من الجنسية العراقية، في القسم الثاني من المخيم، وذلك بعد استهدافه بعدة رصاصات في منطقة الرأس.