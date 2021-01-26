في ثاني عملية اغتيال تشهدها درعا خلال اليوم.. مسلحون يغتالون عنصراً ضمن “الفيلق الخامس” المدعوم روسياً

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، عملية اغتيال جديدة في بلدة جلين غربي درعا، طالت عنصر ضمن “الفيلق الخامس” المدعوم روسياً، وذلك بعد استهدافه برصاص مسلحين مجهولين.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق من اليوم، بأن عملية اغتيال جديدة في محافظة درعا، طالت أحد عناصر “التسويات” ممن كانوا في صفوف فصائل المعارضة إبان سيطرتها على المنطقة، وانضموا لصفوف “الأمن العسكري”، حيث وجد مقتولاً على يد مجهولين بعدة رصاصات استقرت في جسده، على أطراف مساكن جلين في الريف الغربي لمحافظة درعا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 865 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 584، وهم: 160 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 263 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و113 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.