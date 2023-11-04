في ثاني عملية قنص بأقل من 48 ساعة.. إصابة طفل بقناصة قوات النظام بريف الباب شرقي حلب

محافظة حلب: أصيب طفل من مهجري مدينة ‎حلب بجروح بليغة، جراء إستهدافه برصاص قناص قوات النظام، في قرية الكريزات بريف مدينة الباب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشرقي ضمن منطقة “درع الفرات”.

وتشهد مناطق “درع الفرات” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى استشهاد مواطن من عمال قطاف الزيتون، إثر قنصه من قبل قوات النظام بالقرب من معبر أبو الزندين بريف الباب شرق حلب ضمن منطقة “درع الفرات”.