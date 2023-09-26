في جريمة جديدة.. مقتل شاب بطلقات نارية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل مواطن بعدة طلقات نارية، إثر خلاف نشب مع شخص مع عائلة أخرى، تطور إلى استخدام السلاح، في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي ضمن نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، وسط توتر كبير بين أفراد العائلتين.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 59 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 65 شخص بينهم 9 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 17 بينهم 4 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

–21 بينهم سيدة وطفلة وشابين في دير الزور

– 15 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 8 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)