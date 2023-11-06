في جريمة بشعة ضمن مناطق النظام.. وحش بشري يعذب طفله لمدة عام كامل حتى الموت في اللاذقية

في جريمة بشعة ضمن مناطق النظام.. وحش بشري يعذب طفله لمدة عام كامل حتى الموت في اللاذقية

محافظة اللاذقية: توفي طفل “9 سنوات” في مدينة اللاذقية نتيجة تعرضه للضرب بشكل مستمر ولمدة تجاوزت العام على يد والده بتحريض من الزوجة، حيث نقل الطفل إلى المشفى وأظهرت التحاليل الطبية إصابته بقصور تنفس نتيجة ضربه بالعصا وظهرت على جسده آثار تعذيب قديمة وحديثة من جراح وكدمات أدت لوفاته على يد والده وزوجته، فيما أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال الوالد وزوجته للتحقيق بأسباب ودوافع هذه الجريمة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 182 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 208 شخص، هم: 43 سيدة، و144 رجل، و21 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 30 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 24 رجل

– 19 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 6 أطفال.

– 28 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و21 رجل و4 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 20 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و18 رجل و3 سيدات

– 24 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و26 رجل.

– 13 جريمة في دمشق راح ضحيتها 4 سيدات وطفل و8 رجال

– 11 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و5 رجال

– 16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين