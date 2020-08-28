في جمعة “لا بديل عن طرد النظام وأعوانه”.. مظاهرة لأهالي ريف دير الزور المهجرين تطالب بخروج الميليشيات الموالية لإيران من مناطقهم 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: خرج العشرات من أهالي ريف دير الزور المهجرين، اليوم، في مظاهرة حاشدة في قرية العزبة الخاضعة لنفوذ “قسد”.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل لطرد الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية من قراهم وبلداتهم في جمعة “لا بديل عن طرد النظام وأعوانه”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، وقفة احتجاجية لأهالي بلدة أبو حمام الواقعة بريف دير الزور الشرقي.

وطالب المتظاهرون من خلالها بدعم البنية التحتية لمناطقهم، وتقديم الدعم لعوائل عشيرة الشعيطات الذين قتلوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 آب/أغسطس، مظاهرة خرج بها العشرات من أهالي منطقة “الشعيطات” في قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، طالبت قسد والتحالف الدولي بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء “الشعيطات” القابعين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، وقطع المتظاهرون الطريق الرئيسية في قرية “أبو حمام” من خلال حرق الإطارات المطاطية.