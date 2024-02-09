في جولة جديدة.. غارات روسية تستهدف مواقع “التنظيم” في باديتي الرصافة ودير الزور

نفذت المقاتلات الحربية الروسية اليوم ضربات جوية جديدة ضد مواقع يتوارى ضمنها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في باديتي الرصافة ودير الزور في عمق البادية السورية، حيث دوت انفجارات عدة في المناطق المستهدفة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 4 شباط الجاري، بأن انفجارات عدة دوت في البادية السورية، نتيجة ضربات جوية نفذتها المقاتلات الحربية الروسية على مواقع يتوارى ضمنها عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في باديتي الرصافة ودير الزور في عمق البادية السورية.