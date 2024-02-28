في جولة جديدة.. غارات روسية تطال مواقع “التنظيم” في بادية تدمر

نفذت المقاتلات الحربية الروسية غارات جوية جديدة في البادية السورية، حيث تركز ضربات اليوم على مواقع يتوارى ضمنها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

ويواصل الجانب الروسي في تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع “التنظيم” في البادية السورية، على خلفية تزايد نشاط خلايا “التنظيم” وعودة هجماتها ضمن مناطق متفرقة في البادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 22 شباط الجاري، بأن الطائرات الحربية الروسية، نفذت سلسلة غارات على مواقع في البشري والرصافة وتدمر، يتوقع أنها كهوف يستخدمها “التنظيم”.