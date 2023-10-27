في حادثة تضاف لحصيلة الفلتان الأمني ضمن مناطق “الهيئة”.. مقتل مسن من قبل مجهولين داخل مخيم بريف إدلب الشمالي

محافظة إدلب: أقدم مجهولون، ظهر اليوم، على قتل رجل مسن ومريض، عبر خنقه بواسطة قطعة قماش وثم ضرب رأسه بأداة حادة، ما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي أدى إلى موته، وذلك أثناء تواجده وحيداً في منزله، الواقع في مخيم الأرامل في مشهد روحين بريف إدلب الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، دون معرفة أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة حتى الآن.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2023، 45 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن سقوط 48 قتيلا، هم: 33 من المدنيين بينهم 4 سيدات و3 أطفال، و6 من هيئة تحرير الشام، و8 مجهولي الهوية و1 مهاجر من أصول أوزبكية.