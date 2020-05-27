في حادثة هي الأولى من نوعها.. دورية أميركية – روسية مشتركة تجوب منطقة شهدت استشهاد مزارع برصاص حرس الحدود التركي شرق القامشلي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية روسية ضخمة يرافقها دورية تابعة للقوات الأميركية، توجهت صباح اليوم الأربعاء، إلى منطقة “ديرنا آغي” التابعة لناحية “جل آغا/الجوادية” شرق القامشلي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإنه في بداية الأمر توجهت 8 عربات روسية إلى المنطقة، عقبها توجه دورية مشتركة هي الأولى من نوعها بين الأميركان والروس إلى المنطقة التي شهدت مقتل مزارع برصاص حرس الحدود التركي قبل 10 أيام.

ووثق المرصد السوري في الـ 17 أيار/مايو، استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” في قرية “ديرنا آغي”، التابعة لناحية “جل آغا/الجوادية”، شرق مدينة القامشلي في أقصى شمال شرق سورية عند الحدود السورية – التركية، حيث جرى إطلاق النار عليه أثناء عمله ضمن أرضه في الزراعة.