في حادثتين منفصلتين.. إصابة طفلين بجروح بانفجار جسمين من مخلفات الحرب في ديرالزور

محافظة ديرالزور: أصيب طفل بجروح في جسده وعينه نتيجة تعرضه لشظايا انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب أثناء لعبه بجانب منزل ذويه في حي الجورة بدير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، حيث تم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

على صعيد متصل، أصيب طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بجروح متفاوتة نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة مراط بريف دير الزور الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

وبذلك، يرتفع إلى 37 بينهم 7 سيدات و17 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 46 شخص، من ضمنهم سيدة و30 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 28 بينهم 7 سيدات و8 أطفال وأصيب 37 بينهم سيدة و21 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 9 أطفال وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح