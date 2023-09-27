في حادثتين منفصلتين.. اختطاف 3 أشخاص بريف السويداء

محافظة السويداء: اختطف شابان، من أبناء مدينة بصرى الشام في درعا، يوم أمس، بعد خروجهما من سوق المواشي في ريف السويداء الغربي، وتوجههما إلى قرية المنصورة بالسويداء، حيث سلكا طريقا يتواجد عليه حاجزين للتفتيش تابعين لقوات النظام.

على صعيد متصل، اختطف مسلحون مجهولون شاباً، مساء أمس، من أمام منزله في قرية ريمة حازم بريف السويداء الغربي، بعد عودته من محله التجاري في مدينة السويداء، دون معرفة السبب.

وتنتشر عصابات الخطف و”التشليح” ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بسبب غياب القانون وانتشارفوضى السلاح.

ورصد المرصد السوري، في 16 من أيلول الجاري، إلى أن مجموعة مسلحة، اختطفت مواطنا من أهالي بلدة المليحة الشرقية بريف درعا، وذلك أثناء تواجده بالقرب من قرية صما بريف السويداء عند الحدود الإدارية مع درعا، فيما تواصل أفراد المجموعة مع ذوي المختطف، مطالبين بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي، وسط تهديدات إن لم يتم تأمين المبلغ، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.

ويشار إلى أن المختطف يعمل في محل بيع الخضروات.