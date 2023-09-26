في حادثتين منفصلتين.. اغتيال عنصر بقوات النظام وشخص آخر في ريف درعا

في حادثتين منفصلتين.. اغتيال عنصر بقوات النظام وشخص آخر في ريف درعا

محافظة درعا: قتل عنصر بشعبة تجنيد تابعة لقوات النظام، جراء استهدافه بعدة طلقات نارية، من قبل مسلحين مجهولين، أثناء ذهابه إلى عمله في قرية قرفا بريف درعا الشمالي.

كما قتل عنصر سابق في قوات النظام، بعملية اغتيال طالته من قبل مسلحين مجهولين، في الغارية الشرقية بريف درعا، حيث جرى استهدافه بالرصاص بشكل مباشر.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 385 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 308 شخصا، هم:

-104 مدني بينهم 6 سيدات و5 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 138 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 19 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 8 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.