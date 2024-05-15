في حادثتين منفصلتين.. طفل وشاب ينتحران شنقا في الحسكة

محافظة الحسكة: عثر على شاب فارق الحياة منتحرا عبر شنق نفسه بحبل، في قرية حويزية بريف مدينة الشدادي جنوب الحسكة، دون معرفة الأسباب التي دفعته للانتحار.

على صعيد متصل، حاول شقيقان الانتحار شنقا ليفارق أحدهما البالغ من العمر 14 عاما الحياة، بينما تم إنقاذ الآخر، في حي النشوة بمدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة “قسد”.

ويعيش السوريون أوضاعا صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وما أفرزته من تداعيات وخيمة على الواقع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي، ما أدى إلى تزايد حالات الانتحار في عموم المناطق السورية على اختلاف الجهات المسيطرة، لأسباب مختلفة غالبيتها نتيجة الضغوطات النفسية.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 19 نيسان الفائت، انتحار شاب يبلغ من العمر 25 عاما داخل منزله في قرية عين الخضرا التابعة لمدينة تلكلخ بريف حمص الغربي، دون معرفة أسباب الانتحار.