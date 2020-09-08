في حادثتين منفصلتين.. قوات سوريا الديمقراطية تطلق النار مواطن وتعتقل عاملا في المجلس المدني لمحافظة دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوى الأمن العام التابع لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، منزل رئيس ديوان المجلس المدني لمحافظة دير الزور في قرية الصعوة، واعتقلته دون معرفة الأسباب.

على صعيد متصل، أصيب مواطن من أبناء قرية جديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي، برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية، أثناء مداهمة القرية واعتقال 7 مواطنين منها.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، بأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت شابا من قرية جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، لأسباب غير معروفة، ليقدم عدد من أهالي القرية على مهاجمة حواجز قوات سوريا الديمقراطية وحدوث توتر وتصادم مع الأهالي، في حين استقدمت “قسد” تعزيزات عسكرية إلى القرية واعتقلت سبعة شبان بعد مهاجمة حواجزها من قِبل الأهالي.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى استهداف حاجز لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” في قرية درنج بريف دير الزور الشرقي، بالأسلحة الرشاشة، دون معلومات عن خسائر بشرية.