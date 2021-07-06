في حادثتين منفصلتين.. مجهولون يستهدفون 3 مواطنين في ريف درعا

محافظة درعا: أطلق مسلحون مجهولون النار على مواطن من أبناء مدينة الحراك بريف درعا، بعد أن اعترضوا طريقه، ما بين بلدة الغارية الشرقية ومدينة الحراك، ما أدى إلى إصابته بجروح.

كما أصيب مواطن وابنه بجروح متفاوتة، جراء استهدافهما من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1135 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 772، وهم: 222 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 355 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 136 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.