في حادثتين منفصلتين.. مقتل واستشهاد 4 مواطنين بينهم امرأة وطفليها في ريف درعا

محافظة درعا:اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص، عنصرًا من مرتبات الفرقة الرابعة، حيث جرى استهدافه في بلدة نهج بريف درعا الغربي.

على صعيد متصل، استشهد طفلان ووالدتهما وأصيب زوجها المتهم بتعاونه مع المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، إثر استهدافهم بالرصاص من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية، في مدينة الشيخ مسكين شمالي درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1141 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 784، وهم: 225 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 362 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 138 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.