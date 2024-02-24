في حادثتين منفصلتين..  مقتل شابين ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب 

محافظة حلب: قتل شاب إثر إصابته بطلق ناري طائش في قرية مريمين بريف عفرين ضمن مناطق عمليات ” غصن الزيتون” ، كما قتل شاب آخر ينحدر من بلدة القورية بريف ديرالزور الشرقي في حادثة مماثلة بمدينة جرابلس شرق حلب ضمن مناطق “درع الفرات”.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد السوري في 22 شباط الجاري، مقُتل شخص على يد أخيه وهما من قرية الشيوخ بريف عين العرب ” كوباني”، نتيجة شجار بينهما تطور لاستخدام السلاح، في مدينة جرابلس بريف حلب ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمناطق ” درع الفرات”.