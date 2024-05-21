في حادثتين منفصلتين.. مقتل مواطنين اثنين في ريف درعا

محافظة درعا: قتل شاب، برصاص مسلحين مجهولين، أمام منزله في مدينة طفس في الريف الغربي من محافظة درعا.

على صعيد متصل، فارق الحياة شاب متأثراً بجراحه، في مشفى مدينة بصرى الشام، إثر إطلاق الرصاص، من قبل مسلحين مجهولين، أمام منزله في مدينة الحراك شرق درعا، نُقل على أثرها إلى المشفى.

ويشار إلى أن الشاب، يحمل بطاقة تسوية ومصالحة منذ العام 2018، بعد أن عمل قبل ذلك، كعنصر ضمن فصائل معارضة للنظام في المنطقة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 122 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 164 شخصا، هم:

– 48 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 42 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 42 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 4 من المتعاونين مع حزب الله اللبناني

– 1 مجهول الهوية.