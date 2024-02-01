في حادثتين منفصلتين.. مقتل مواطنين في جريمتين بريف درعا

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة مواطن مدني من أبناء قرية نصيب، ويسكن في مدينة داعل، فقد قبل أيام.

ووجدت جثته ملقاة بالقرب من جسر صيدا، وعليها آثار تعذيب، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

وفي بلدة الجيزة بريف درعا، ألقى شابان كانا يستقلان دراجة نارية، قنبلة يدوية، على مواطن، على خلفية شجار بينهم، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 30 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 31 شخص، هم: 3 أطفال، و5 مواطنات، و 23 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 10 جرائم في درعا راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جريمة في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجلان

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان