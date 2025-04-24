في حادثتين منفصلتين.. مقتل مواطن ومحاولة قتل آخر في حماة

في حادثتين منفصلتين.. مقتل مواطن ومحاولة قتل آخر في حماة

محافظة حماة: قتل مواطن سبعيني، بعد رميه بالرصاص المباشر من قبل مسلحَين يستقلان دراجة نارية، قُرب دوّار عين اللّوزة وسط مدينة حماة.

يشار بأن الضحية من أوائل الذين خرجوا ضدّ النظام السابق، وكان ممن هجّروا إلى الشمال السوري.

وفي خبر مشابه، أصيب مواطن بجروح متفاوتة، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين استهدفوه داخل سيارته في مجرى الزيادة خلف حي النصر قُرب كراجات البولمان داخل مدينة حماة.

وفي ذات السياق أُصيبت إمرأة بجروح بليغة، أثناء مرورها في الطريق لحظة وقوع الحادثة.

وبذلك، بلغ عدد الجرائم الجنائية والقتل ضد مجهول، منذ مطلع العام 2025 في محافظات سورية متفرقة 136 جريمة راح ضحيتها، 153 شخصاً هم : 120 رجال، و7 طفل، و 26 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– 12 جريمة في دمشق راح ضحيتها13 هم: (9 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).

– 8 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 9 هم: (8 رجال، 1 سيدة، 0 طفل).

– 13 جريمة في حلب راح ضحيتها 14، هم: (12 رجال، 0 سيدة، 2 طفل).

– 6 جرائم في حمص راح ضحيتها 6 هم: (3 رجال، 2 سيدة، 1 طفل).

– 16 جريمة في حماة راح ضحيتها 19، هم: (16 رجال، 3 سيدات ، 0 طفل).

– 11 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها12 هم: (11رجال، 1 سيدة، 0 طفل).

– 14 جريمة في دير الزور راح ضحيتها 14 هم: (10 رجال، 3 سيدة، 1 طفل).

– 16 جريمة في إدلب راح ضحيتها 18 هم: (13 رجال، 5 سيدات، 0 طفل).

– 23 جريمة في درعا راح ضحيتها 26، هم: (21 رجال، 3 سيدات، 2 طفل).

– 3 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 6، هم: (3 رجال، 3 سيدة، 0 طفل).

– 12 جريمة في السويداء راح ضحيتها 14، هم: (13 رجال، 1 سيدة، 0 طفل).

–1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها 1، هم: (1 سيدة).

ـــ1 جريمة في الرقة راح ضحيتها 1 (1رجل).