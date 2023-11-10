في حادثتين منفصلتين.. مقتل مسلحين اثنين يعملان لصالح المخابرات الجوية وإصابة مواطن في درعا

محافظة درعا: قتل مسلحان يعملان لصالح المخابرات الجوية وتجارة المخدرات على خلفية اشتباكات مسلحة مع الأهالي إثر حادثة مقتل ناشط إعلامي، على يد مجموعة من تجار المخدرات في بلدة معربة بريف درعا الشرقي.

على صعيد متصل، أصيب شخص بجروح ينحدر من بلدة بصر الحرير شرق درعا، إثر تعرضه لرصاصة مباشرة في منطقة الرأس، على خلفية استهدافه من قبل مسلحين مجهولين، على طريق تعارة بين مدينتي السويداء – درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 447 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 353 شخصا، هم:

– 129 مدني بينهم 7 سيدات و7 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 148 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.