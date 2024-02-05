في حادثتين منفصلتين.. 3 جرحى أطفال بانفجار لغمين من مخلفات الحرب في ريف دير الزور

أصيب 3 أطفال بحالة خطرة، نتيجة انفجار لغمين من مخلفات الحرب في منطقتين بريف دير الزور، حيث أصيب طفل في بلدة العشارة، أدت إلى بتر إحدى طرفيه العلويين.

كما انفجر لغم أرضي في بلدة الشميطية في ريف دير الزور الغربي، أسفر عن إصابة طفلين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 8 أطفال تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 21 شخص، من ضمنهم سيدة و18 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 11 بينهم سيدة و8 أطفال.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 3 أطفال وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح