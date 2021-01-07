في حادثين منفصلين.. اغتيال مواطنين أحدهما رئيس مجلس مدينة في ريف درعا 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، رئيس مجلس مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، وذلك على مفرق بلدة تبنة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

على صعيد متصل، قُتل مواطن جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين وسط مدينة طفس غرب محافظة درعا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 841 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 552، وهم: 154 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 247 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و108 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.