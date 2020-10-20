في حادثين منفصلين.. مجهولون يستهدفون اثنين من وجهاء العشائر في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب أحد وجهاء عشيرة “المشاهدة” بجروح خطيرة، اليوم، نتيجة إطلاق النار تجاهه من قِبل مسلحين مجهولين، قرب سكة القطار بأطراف قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

على صعيد متصل، استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، أحد وجهاء عشيرة “الركيوات” بأطراف قرية التوامية قرب مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.

وكان المرصد السوري رصد، اليوم، إصابة عدد من الموظفين المدنيين جراء، استهدف ملثمان يستقلان دراجة نارية، سيارة نوع “فان” يستقلها موظفون من المجلس المدني لمحافظة ديرالزور في قرية الجيعة بريف ديرالزور الغربي.

كما وثق المرصد السوري، أمس، مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، بعد أن حاول مجهولان يستقلان دراجة نارية اختطافه من سوق مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، فيما تمت تصفيته بعد مقاومته لهم.