في حادثين منفصلين.. مجهولون يقتلون مواطنين في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اغتال مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة، مدنيًا بعد التسويات وكان أحد عناصر الفصائل المعارضة سابقًا، وذلك في المنطقة ما بين بلدتي سحم الجولان وجلين بريف درعا الغربي، وفي الموقع ذاته عثر أهالي على جثة شاب من أبناء بلدة حيط بريف درعا، وعليها آثار طلقات نارية ملقاة في الأراضي الزراعية.

ويأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني المتواصل في محافظة درعا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 904 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 597، وهم:167 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 267 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.