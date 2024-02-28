في حصيلة أولية.. مقتل وإصابة 8 من الميليشيات الإيرانية بقصف إسرائيلي على مزرعة ومركز تدريبي بريف دمشق

في حصيلة أولية.. مقتل وإصابة 8 من الميليشيات الإيرانية بقصف إسرائيلي على مزرعة ومركز تدريبي بريف دمشق

قتل عنصران من الميليشيات الموالية لحزب الله من الجنسية السورية، وأصيب 6 آخرون بجروح وحروق بليغة ومعلومات عن مفقودين، في حصيلة أولية للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مبنيين ضمن مزرعة ومركز تدريب للميليشيات تفصل بينهما مسافة 600 متر، الأول على طريق ببيلا- السيدة زينب بالقرب من متنزه سليماني، أما الاستهداف الثاني كان من نصيب مزرعة بين الحجيرة والسيدة زينب بريف دمشق.

وأشار المرصد السوري، قبل قليل، إلى أن 4 انفجارات عنيفة دوت في منطقة السيدة زينب وبساتين ببيلا، ناجمة عن استهداف موقعين في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقعي الاستهداف.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 17 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 11 منها جوية و6 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 36 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 37 من العسكريين بالإضافة لإصابة 19 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 7 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 8 من حزب الله اللبناني

– 3 من الجنسية العراقية

– 10 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 4 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 9 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 9 لدمشق وريفها، و5 لدرعا، و2 على حمص، و1 على القنيطرة

ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.