في حصيلة أولية.. مقتل 7 بينهم سوريين في ضربات يرجح أنها إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب

في حصيلة أولية.. مقتل 7 بينهم سوريين في ضربات يرجح أنها إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب

محافظة دمشق: قتل 5 عناصر بينهم 2 سوريين أحدهما مرافق لأحد ضباط ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، إضافة لمقتل 2 من السوريين المتعاقدين لحراسة المزارع، وسقوط عدد من الجرحى لا يعلم حتى اللحظة جنسياتهم في ضربات يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مزرعتين في محيط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، وسط محاولة الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم إلا أنها فشلت في ذلك ووصلت الصواريخ إلى أهدافها.

ووفقاً للمصادر، فإن المزرعتين يقعان بالقرب من أبنية سكنية للمدنيين، حيث فرضت الميليشيات الإيرانية طوقاً أمنياً حول المنطقة المستهدفة.

ودوت قبل قليل انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق تعتبر أحد مقرات ميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وسط تصدي للدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام في محاولة للتصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.