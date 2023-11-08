في حصيلة أولية.. 5 سوريين فارقوا الحياة في حادثة غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

لقى 5 لاجئين سوريين حتفهم في حصيلة أولية، أمس الأول، إثر غرق قارب كان يقل مجموعة من المهاجرين، في البحر المتوسط قرب السواحل الليبية.

وينحدر الخمسة من مدينة نوى بمحافظة درعا، غادروا البلاد بسبب الظروف الاقتصادية للبحث عن ملاذ آمن وفرصة عمل تؤمن حياة كريمة.

وأكدت مصدر في جهاز مكافحة الهجرة الليبية للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ميليشيات ليبية تلاحق اللاجئين لإعادتهم إلى البر الليبي بشتى الطرق ومحاولة إغراق المراكب في حال رفض اللاجئون الانصياع لمطالبهم.

وتعد مسألة الهجرة غير الشرعية من أبرز المسائل التي تهم السلطات الليبية، إضافة إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين عن طريق منفذ مساعد البري مع مصر.

وأشار المرصد السوري، في منتصف تشرين الأول، إلى أن 23 شخصا من اللاجئين السوريين ينحدرون من بلدة حفير الفوقا بريف دمشق، فارقوا حياتهم غرقا في قارب يحمل على متنه 60 لاجئا جلهم من قرى وبلدات ريف دمشق، حيث غرق المركب في الأسبوع الفائت في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، خلال رحلة بحثهم عن ملاذ آمن خارج البلاد باتجاه أوروبا، وسط مصير مجهول يلاحق أخرين، بعد فقدان الاتصال بهم.

ويعاني السوريون أوضاعا إنسانية صعبة داخل البلاد، نتيجة ما آلت إليه الأوضاع في سوريا، في ظل استمرار آلة الحرب، أسفرت عن مخلفات جمة، انعكست سلبا على الواقع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، ما يدفع بالغالبية بالبحث عن ملاذ آمن خارج البلاد، ولا سيما الفئة الشابة، بالرغم من المخاطر المحفوفة برحلتهم إما بحراً أو براً، ما يخلف ضحايا المدنيين، فضلا عن احتجازهم في مراكز الإيواء.