في حصيلة أولية.. 5 قتلى باستهداف صاروخ إسرائيلي لمبنى في العاصمة دمشق

محافظة دمشق: دوى انفجار عنيف في حي المزة فيلات غربي العاصمة دمشق جانب مسجد المحمدي، ناجم عن استهداف إسرائيلي بصاروخ لمبنى مؤلف من 4 طوابق، مما أدى لمقتل 5 في حصيلة أولية لا يعلم إذا ما كانوا من حركة الجهاد الإسلامي أو ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، أو حزب الله اللبناني، كما أدى الاستهداف لتدمير المبنى بشكل كامل، وكان يضم اجتماع لقيادات مقربة من إيران،

ويعرف الحي بكونه حي أمني ويضم قيادات من ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، أصيب ضابط في الشرطة العسكرية التابعة للنظام مرتبط بحزب الله اللبناني، في محاولة اغتيال طالته من قبل مجهولين، عبر زرع عبوة ناسفة بسيارة في مساكن شورى في بلدة سعسع بريف دمشق الغربي قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، بينما استشهد طفل وأصيب 3 أطفال آخرين بجراح متفاوتة، متأثرين بشظايا انفجار العبوة، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.