في حصيلة أولية.. 7 قتلى وجرحى من “غرفة عمليات الفتح المبين” بقصف مسيرة لموقع على طريق إمداد سهل الغاب

استهدفت مسيرة أطلقت من جانب قوات النظام، تجمعا للدراجات النارية قرب مفرق قرية الشيخ سنديان في أقصى ريف إدلب الغربي، مما أدى لمقتل 4 من فصائل غرفة عمليات الفتح المبين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وسط معلومات عن مفقودين من المدنيين.

ويعتبر طريق جسر الشغور -الشيخ سنديان خط إمداد للفصائل إلى محاور كبانة وسهل الغاب، كما أنه طريق عبور عمال نقل الحطب من الغابات القريبة.

وتضم غرفة عمليات الفتح المبين عددا من الفصائل المستقلة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وأشار المرصد السوري في 6 شباط الجاري إلى أن مسيرة “انتحارية” تابعة للميليشيات الإيرانية، استهدفت سيارة لنقل المياه في قرية فريكة بريف جسر الشغور غربي إدلب، مما أدى لإصابة السائق جرى نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

كما استهدفت مسيرة “انتحارية” أخرى، سيارة في بلدة آفس شرقي إدلب.