في حصيلة جديدة.. استشهاد وإصابة 10 مدنيين بينهم 9 سيدات بانفجار لغم أرضي بسيارة تقل عمال شرق حلب

ارتفعت حصيلة الشهداء المدنيين إلى 4 هم: 3 سيدات ورجل بالإضافة إلى إصابة 6 بجروح جميعهم نساء، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة تقل عمال مدنيين يعملون في الزراعة وذلك في قرية عرب حسن بريف مدينة منبج.

وبلغ عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ بداية عام 2025 نتيجة انفجار أجسام من مخلفات الحرب السورية 365 شخصاً، بينهم 82 طفلاً و 24 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 375 آخرين بجراح، بينهم 160 طفلاً و3 سيدات، تُوزعوا على النحو التالي:

-مناطق سيطرة حكومة دمشق: استشهد 291شخص، بينهم 17 سيدات و 67 طفلًا، من بينهم 8 استشهدوا أثناء جمع الكمأة بينهم سيدة وطفل، وأصيب 270 بينهم 101‪ طفلًا و3 سيدات، و6 بينهم 3 أطفال أثناء جمع الكمأة.

-مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”: استشهد 19 أشخاص، بينهم 10 أطفال وسيدة، وأصيب 39 آخرون بجروح، بينهم 33 طفلًا.

-مناطق سيطرة “الجيش الوطني”: استشهد 55 شخصاً، بينهم 5 أطفال و 6 سيدات ، وأصيب 72 بجروح، بينهم 26 طفلاً و 6 سيدات.