في حصيلة غير نهائية.. طفلان وسيدتان ضحايا القصف البري العنيف من قبل قوات النظام على مدينة إدلب

في حصيلة غير نهائية.. طفلان وسيدتان ضحايا القصف البري العنيف من قبل قوات النظام على مدينة إدلب

استشهدت مواطنتان في قصف صاروخي لقوات النظام، صباح اليوم، على أحياء سكنية وسط مدينة إدلب، وبذلك يرتفع عدد الشهداء المدنيين إلى 4 وهم: طفلان وسيدتان كحصيلة غير نهائية، ومن المرجح ارتفاع عدد الخسائر البشرية لوجود عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

وردا على ذلك، استهدفت فصائل “الفتح المبين” بالصواريخ محوري شطحة وجورين في منطقة سهل الغاب غرب حماة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 476 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 301 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 221 من العسكريين و 151 من المدنيين بينهم 37 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 72 من المدنيين بينهم 10 سيدات و28 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 312 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.