في حصيلة غير نهائية.. مقتل 29 عنصرا من الميليشيات الإيرانية في ضربات أمريكية استهدفت 28 موقعا في دير الزور وريفها

في حصيلة غير نهائية.. مقتل 29 عنصرا من الميليشيات الإيرانية في ضربات أمريكية استهدفت 28 موقعا في دير الزور وريفها بعد مرور 14 ساعة على الاستهدافات الأمريكية.. قتلى من الميليشيات الإيرانية تحت أنقاض المباني في الميادين

محافظة دير الزور: قتل 29 من الميليشيات الإيرانية في حصيلة غير نهائية للضربات الأمريكية على دير الزور وريفها، وهم: 9 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من “حزب الله” اللبناني، و8 مجهولي الهوية حتى اللحظة، فيما لايزال قتلى تحت أنقاض المباني.

وتوزع القتلى كالآتي: 19 في الميادين، بينهم عناصر من “حزب الله”، و10 بمدينة دير الزور.

ونفذت الطائرات الأمريكية، عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية، ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي وقاعدة الإمام علي ومنطقة قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب، وفيلا أبو العباس قائد مليشيا العباس عند دوار البلعوم على أطراف مدينة الميادين.

وفي البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري ومعبر السكك غير الشرعي مع العراق.

وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش.

ويسود الهدوء الحذر ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها بعد الاستهدافات الجوية الأمريكية العنيفة المتوقفة منذ 14 ساعة.

وانتشرت السيارات التابعة للميليشيات الإيرانية في المناطق المستهدفة في دير الزور وريفها وصولاً للحدود السورية العراقية مروراً بمدينتي البوكمال والميادين وسط حالة استنفار وإعادة انتشار وتموضع للميليشيات الإيرانية وإخلاء العديد من المواقع تخوفاً من مزيد من الضربات خلال الساعات القادمة.

وتسببت الضربات الأمريكية للميليشيات الإيرانية في مناطق دير الزور وريفها في إرباك تلك الميليشيات، إلا أنها لا تنهي الوجود الإيراني في المنطقة، ولدى إيران ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل من السوريين وغير السوريين منتشرين على بقعة جغرافية تمتد من البوكمال عند الحدود السورية العراقية مروراً بالميادين ودير الزور، وصولاً إلى جبل البشري وفي عمل البادية السورية ومحطة T2.

وفرضت الميليشيات الإيرانية طوقاً أمنياً على المواقع المستهدفة من قبل الطيران الأمريكي، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المليشيات تمنع في الوقت الحالي عبور السيارات والمارة بالقرب من تلك المواقع.

وقامت الميليشيات أيضاً بإغلاق طريق شارع بور سعيد ومحيط المطبخ الإيراني، بالإضافة إلى مداخل ومخارج المستشفى العسكري التابعة للنظام في المنطقة، وسط تشديد أمني شديد، مع اختفاء كامل للميليشيات ضمن مدينة دير الزور.