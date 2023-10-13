في حملة استهدفت القادمين من مناطق سيطرة “قسد”.. شعبة المخابرات العسكرية والجوية تعتقلان 7 أشخاص في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: أقدم عناصر فرع الأمن العسكري والمخابرات الجوية على شن حملة اعتقالات واسعة اليوم، في أحياء مدينة دير الزور، ولا سيما في حيي الجورة وطب الجورة، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بحثا عن القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الريف الشرقي باتجاه المدينة.

أسفرت الحملة عن اعتقال 7 أشخاص بعد مداهمة منازلهم في الحيين، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم.

بينما تزامنت الحملة بعد محاولة اغتيال ضابط في شعبة المخابرات العسكرية ويشغل منصب رئيس الدوريات، في مدينة دير الزور، من قبل مسلحين مجهولين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى استهداف مسلحين مجهولين بالرصاص المباشر، سيارة أمنية “بيك أب” يستقلها ضابط في شعبة المخابرات العسكرية ويشغل منصب رئيس الدوريات، في مدينة دير الزور، مما أدى إلى تدهور السيارة وإصابة الضابط بجروح.